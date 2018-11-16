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16. 11. 2018

Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В пятницу, 16 ноября, в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 16 ноября в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В частности, штормовое предупреждение объявили в Одессе. Там целый день будет идти снег. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Также в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без осадков.

Напомним, метеорологи обещают аномально теплую зиму в этом году.

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Источник: korrespondent.net

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