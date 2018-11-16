Киевский бронетанковый завод изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО. Об этом сообщает Укроборонпром в пятницу, 16 ноября.

Отмечается, что для этого корпуса было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти тысяча – бронированные. В ближайшее время его отправят на полигон для проведения испытаний. Корпус будет обстрелян из минимальных дистанций с различного вооружения, в том числе и из крупнокалиберного пулемета.

Отмечается, что объемы производства БТР-3ДА и БТР-4, пока тесно связано с мощностями единственного производителя корпусов – частного предприятия Лозовской кузнечно-механический завод. А использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика.

После успешных испытаний, Киевский бронетанковый завод сможет самостоятельно сваривать корпуса для БТР-3ДА и других машин на этой базе, что позволит значительно расширить производство этой боевой машины.

Аналогичные работы по расширению производства корпусов для бронетехники, в частности для БТР-4, сейчас проводятся и на предприятиях в Харькове.

Cмотрите фотогалерею: В Украине изготовили корпус для БТР из стали НАТО

В октябре сообщалось, что Конструкторское бюро им. Морозова передало ВСУ первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони. Сейчас на заводе в производстве находятся около 40 таких корпусов.

Также сообщалось, что в Украине завершилась программа модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, который получил название БТР-60МК.

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Источник: korrespondent.net