В Житомирской области перевернувшаяся фура заблокировала движение по трассе

На трассе Киев – Чоп по направлению к Житомиру утром в пятницу, 16 ноября произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один из них перевернулся, перегородив проезжую часть, сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"16 ноября, около 6:30 утра на 75 километре автодороги Киев – Чоп случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и ЗИЛ", – отметили в патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель DAF не придерживался дистанции и столкнулся с ЗИЛ.

"В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.

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Напомним, в начале ноября под Житомиром также столкнулись две фуры и Москвич, в результате чего трасса была перекрыта.

Ранее в Киеве на улице Академика Заболотного перевернулась многотонная фура. Ее не могли убрать около суток.

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Источник: korrespondent.net