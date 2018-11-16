На трассе Киев – Чоп по направлению к Житомиру утром в пятницу, 16 ноября произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Один из них перевернулся, перегородив проезжую часть, сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"16 ноября, около 6:30 утра на 75 километре автодороги Киев – Чоп случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и ЗИЛ", – отметили в патрульной полиции.
По предварительным данным, водитель DAF не придерживался дистанции и столкнулся с ЗИЛ.
"В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пострадавших нет.
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области перевернувшаяся фура заблокировала движение по трассе
Напомним, в начале ноября под Житомиром также столкнулись две фуры и Москвич, в результате чего трасса была перекрыта.
Ранее в Киеве на улице Академика Заболотного перевернулась многотонная фура. Ее не могли убрать около суток.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby