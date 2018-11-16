На Львовщине два иностранца пострадали в тройном ДТП

Двое иностранцев травмированы в результате столкновения трех автомобилей во Львовской области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 16 ноября.

Авария произошла накануне днем на автодороге Киев-Чоп в селе Нагорное Сколевского района. Столкнулись автомобили Seat Cordoba, которым управлял 22-летний иностранец, ВАЗ-21099, за рулем которого находился 62-летний житель Турковского района и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 27-летнего жителя Ивано-Франковской области.

В результате столкновения водитель Seat и его 19-летняя пассажирка, также иностранка, получили телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 14 ноября в Украине произошло 1358 ДТП, в которых погибли 11 человек и 96 пострадали. Количество аварий выросло из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ранее стало известно, что в Ровенской области в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Также в этой аварии погиб отец спортсмена.

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Источник: korrespondent.net