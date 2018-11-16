В Кувейте запретили Братьев Карамазовых Достоевского

В Кувейте почти тысячу книг внесли в список запрещенной литературы. Под запретом оказался, в частности, роман Федора Достоевского Братья Карамазовы, сообщает The Guardian.

Отмечается, что за последние пять лет власти страны внесли в список запрещённых четыре тысячи книг, в том числе Собор Парижской Богоматери Виктора Гюго и Сто лет одиночества Габриэля Гарсии Маркеса.

Составлением списка занимается комитет при министерстве информации Кувейта на основании принятого 2006 году закона, который вводит наказания в отношении издателей как литературных, так и журналистских материалов. Нарушением закона считается оскорбление ислама или судебной системы Кувейта, угроза национальной безопасности, а также "подстрекательство к беспорядкам" и совершение "аморальных" действий.

Местные активисты уже дважды выходили на улицы столицы Кувейта в знак протеста против ужесточения цензуры.

Ранее в Украине еще две российские книги пополнили "черный список" запрещенной литературы. Теперь в списке 195 российских изданий.

Перед этим сообщалось, что Госкомтелерадио предлагает Кабмину ввести санкции к российским издательствам, которые издают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

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Источник: korrespondent.net