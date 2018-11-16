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16. 11. 2018

В Новой Зеландии изъяли самую крупную в истории страны партию кокаина

Полиция Новой Зеландии перехватила партию кокаина весом 190 килограммов. Это крупнейшая партия наркотиков в истории страны, сообщает Associated Press в пятницу, 16 ноября.

Наркотики были упакованы в пять мешков и спрятаны в контейнерах с бананами, которые в августе прибыли в Окленд из панамского города Бальбоа.

Полиция сообщила, что проверку контейнеров провели после поступления информации о подозрительном грузе, о котором стало известно в ходе расследования деятельности одной из криминальных группировок в Австралии.

По данному делу в австралийском Сиднее был задержан мужчина по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков.

Ранее береговая охрана США выявила в нейтральных водах Тихого океана груз кокаина весом 18,5 тонн. Предварительно стоимость наркотиков оценивается в $500 млн.

А в итальянской Генуе полиция изъяла самую крупную партию героина за последние 20 лет. Правоохранители перехватили 270 килограммов наркотика, который был спрятан в контейнерах, прибывших из Ирана.

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Источник: korrespondent.net

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