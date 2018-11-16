САП заочно объявила о подозрении Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.
Так, 15 ноября прокурором САП составлено и подписано письменное уведомление Продану о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном обогащении.
Отмечается, что прокуроры обеспечили "вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины".
В САП напомнили, что 15 ноября Продан не явился на вызов для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по статье о незаконном обогащении и статье об отмывании средств.
До того экс-исполняющего обязанности председателя ГФС вызвали в САП на 8 ноября.
"Однако на вызовы чиновник не явился и до настоящего времени не предоставил каких-либо подтверждающих документов относительно уважительности причин неявки", - говорится в сообщении.
В САП сообщили, что бывший чиновник подозревается в получении во время руководства ГФС в собственность более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.
Среди приобретенных объектов две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн, два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.
Также следствием проверяется причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.
Как сообщалось, Продан подал заявление на увольнение в сентябре.
Также стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении Продана.
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Источник: korrespondent.net
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