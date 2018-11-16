Во Львовской области в пятницу, 16 ноября, протестующие шахтеры перекрыли международное шоссе. Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
Он отметил, что дорогу перекрыли за Жолквой в направлении пункта пропуска Рава-Русская.
Около 40 шахтеров, беспрерывно ходят по переходу, не давая проехать транспорту. Таким образом горняки протестуют против задержки зарплаты.
Вместе с тем, Твоє Місто сообщает, что патрульные договорились с протестующими и те пропускают транспорт каждые 15 минут. Однако, это не спасает шоссе от пробок. Дополнительно выставлен патрульный экипаж в Куликовом, который направляет транспорт в объезд перекрытия.
Кроме выплаты заработной платы, шахтеры также требуют отменить приказ Минэнерго О реорганизации ГП Львовуголь, выделить на модернизацию шахт Степная и Междуреченская 32 млн грн и выразить недоверие директору ГП Держвуглепостач за системную невыплату средств шахтерам.
По информации профсоюза, задолженность по зарплате шахтерам ГП Львовуголь составляет 229 млн грн, а за отгруженную продукцию предприятию задолжали 280 млн грн.
Cмотрите фотогалерею: Протестующие шахтеры перекрыли дорогу на Польшу
Ранее гендиректор Лисичанскугля подал в отставку из-за протестов шахтеров. Его отставка была одним из требований протестующих шахтеров на шахте имени Капустина.
Также сообщалось, что Кабмин выделяет 500 млн гривен на зарплаты шахтерам.
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Источник: korrespondent.net
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