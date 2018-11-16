В Херсоне водители маршруток объявили забастовку

Водители херсонских маршруток в пятницу, 16 ноября, не вышли на линии в знак протеста против решения суда, которым приостанавливается решение о поднятии платы за проезд до шести гривен, сообщает Таймс.com.ua.

На остановках скапливается большое количество людей. Переполненные троллейбусы проезжают мимо, не останавливаясь.

Отмечается, что некоторые автолюбители подбирают пассажиров, но это в целом не спасает от коллапса.

Впрочем, некоторые маршрутчики-одиночки все же вышли на линии, но требуют за проезд даже не шесть, а восемь гривен.

5 ноября херсонский исполком принял решение о повышении тарифа на проезд до шести гривен, которое сразу же было обжаловано. Суд принял решение о возврате прежних тарифов до рассмотрения дела по сути. Вчера это решение получил в руки мэр Херсона Владимир Миколаенко.

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Перевозчики возмутились и предупредили, что в пятницу на маршруты не выйдут.

Схожая ситуация была недавно в Тернополе. 5 ноября под давлением общественности городские власти Тернополя отменили повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Так, стоимость проезда в маршрутках вернули с 9 до 5 гривен, как это было до 1 ноября.

В ответ с 6 ноября частные перевозчики перестали выходить на маршруты, требуя повысить стоимость проезда.

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Источник: korrespondent.net