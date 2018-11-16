ЕС призвал Украину и Россию обменяться задержанными до конца года

В Европейском Союзе призвали российскую и украинскую стороны договориться об обмене задержанными до конца 2018 года. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в ОБСЕ в Twitter.

"ЕС призывает Россию и Украину договориться об обмене задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, высказанную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявлял, что до президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

По данным СБУ, в настоящий момент в плену на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса находятся более ста человек.

В Донецке, в свою очередь, заявляют, что в плену находятся 277 человек, но украинская сторона якобы признает наличие только 82 пленных.

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Источник: korrespondent.net