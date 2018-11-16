Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 14:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
16. 11. 2018

С начала года совершено около 50 нападений на пограничников - ГПСУ

Количество нападений на пограничников выросло - с начала года таких зафиксировано 48, это и поджоги автомобилей, и угрозы, и стрельба по пограничникам. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Громадське радіо со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По его словам, пострадавший пограничник, которого сбили автомобилем контрабандисты на Закарпатье, находится в коме. Врачи не готовы давать прогнозов относительно его жизни и здоровья. В результате наезда мужчина получил множественные поражения внутренних органов.

Слободян сообщил, что злоумышленника, который сбил пограничника, ГПСУ разыскивает вместе с Нацполицией. Его личность установлена, известно, где он живет.

Всего с начала года, как отметил Слободян, выросло количество нападений на пограничников. Относительно всех случаев открывают уголовные производства.

Также ранее в Луганской области пятеро пограничников попали в аварию и получили травмы различной степени тяжести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.