С начала года совершено около 50 нападений на пограничников - ГПСУ

Количество нападений на пограничников выросло - с начала года таких зафиксировано 48, это и поджоги автомобилей, и угрозы, и стрельба по пограничникам. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Громадське радіо со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

По его словам, пострадавший пограничник, которого сбили автомобилем контрабандисты на Закарпатье, находится в коме. Врачи не готовы давать прогнозов относительно его жизни и здоровья. В результате наезда мужчина получил множественные поражения внутренних органов.

Слободян сообщил, что злоумышленника, который сбил пограничника, ГПСУ разыскивает вместе с Нацполицией. Его личность установлена, известно, где он живет.

Всего с начала года, как отметил Слободян, выросло количество нападений на пограничников. Относительно всех случаев открывают уголовные производства.

Также ранее в Луганской области пятеро пограничников попали в аварию и получили травмы различной степени тяжести.

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Источник: korrespondent.net