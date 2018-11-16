Правоохранители обнаружили в одном из заброшенных домов города Торецк крупный тайник боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 16 ноября.

Накануне была получена оперативная информация о наличии тайника. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции и взрывотехническая служба.

Правоохранители обнаружили четыре цинковых ящика патронов калибра 7,62 мм (1760 штук), четыре цинковых ящика патронов калибра 12,7 мм (320 штук), один цинковый ящик патронов калибра 7,62 мм (440 штук), а также – ручной гранатомет ОЛ ОП-22, пять гранат Ф-1, два запала к гранатам Ф-1 и выстрел для стрельбы из гранатомета.

По данному факту открыто уголовное дело о незаконном обращениии с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). Устанавливаются лица, которые оборудовали схрон.

Cмотрите фотогалерею: В Торецке обнаружили крупный схрон боприпасов и гранатомет

Накануне в Житомире задержали двух десантников на продаже взрывчатки. Силовики изъяли пластическую взрывчатку общей массой 2,6 кг и две тротиловые шашки. Злоумышленники планировали получить за них 33 тысячи гривен.

Ранее в Бахмуте обнаружили арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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Источник: korrespondent.net