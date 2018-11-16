СБУ допрашивала депутата из Закарпатья из-за заявления о фашизме в Украине

В Закарпатской области СБУ вызвала на допрос Илдику Орос - одну из лидеров венгерской общины, которая также является и депутатом облсовета, сообщает в пятницу, 16 ноября, Мукачево.net.

Отмечается, что поводом для вызова стало ее выступление 23 октября в Будапеште, где Илдика Орос сказала, что венгров ущемляют в Украине фашистскими методами.

Отмечается, что пока в СБУ провели лишь беседу.

Тем временем на нескольких венгерских сайтах уже был опубликован комментарий самой Илдики Орос об этом случае. В целом она предоставила объяснения, что руководствовалась лишь своими мыслями, а в Будапешт поехала по приглашению в честь жертв Венгерской революции 1956 года.

Во время выступления в Будапеште Илдика Орос, в частности заявляла, что в последние годы в Украине якобы стали регулярными телепрограммы, которые порочат венгров и искривляют общественное мнение. По ее словам, постоянно уничтожаются венгерские памятники и памятные доски. В сети интернет на одном из сайтов якобы выложили "список смерти", а на сайте парламента собирают подписи, чтобы поставить на повестку дня постановление о выселении венгров из Украины.

Ранее на Закарпатье открыли дело из-за антивенгерских бордов. Тогда на территории области появилось около двух десятков билбордов с лидерами венгерского меньшинства региона, в том числе и с Илдикой Орос.

Как сообщалось, в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь венграм Закарпатья.

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Источник: korrespondent.net