В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно ночью в пятницу, 16 ноября, взорвалась цистерна, в результате чего пятеро рабочих получили травмы. Об этом сообщает ANSA.
Известно, что в момент взрыва в тоннеле продолжались профилактические работы. В следствие инцидента также загорелся автомобиль рабочих.
"В результате пожара пострадали пять ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Италии произошел взрыв в железнодорожном тоннеле, есть пострадавшие
Сейчас движение по тоннелю приостановили. Временно рейсы будут осуществляться по альтернативному маршруту.
Ранее по меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва на пиротехнической фабрике в Испании.
Также сообщалось, что в провинции Шаньдун на востоке Китая прогремел взрыв на фабрике, в результате которого шесть человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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