Гройсман заявил о росте средней зарплаты врачей

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата врача выросла до 14,6 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 16 ноября, глава правительства написал на своей странице в соцсети Тwitter.

Гройсман отправился в рабочую поездку в Винницкую область. Он посетил Винницкий центр первичной медико-санитарной помощи № 1.

По словам премьер-министра, медики довольны результатами медицинской реформы в государстве.

"С врачами центра подписаны почти 32 тыс. деклараций. Средняя зарплата врача выросла до 14,6 тысяч грн, медсестры - до 8,7 тысяч грн и еще будет расти", - добавил Гройсман.

Вінницький Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1. З лікарями центру підписані майже 32 тис. декларацій. Середня зарплата лікаря зросла до 14,6 тис. грн, медсестри - до 8,7 тис. грн і ще буде зростати. #МедРеформа #УрядГройсмана @usuprun pic.twitter.com/ulFZv4oCzv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 ноября 2018 г.

Черг в амбулаторії немає: записатися до лікаря можна телефоном, через інтернет або на місці через систему запису. Дуже зручно, особливо батькам з малюками. #МедРеформа #УрядГройсмана @usuprun pic.twitter.com/4cO1Z0QEi7 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 ноября 2018 г.

Как сообщалось, в следующем году предусматривается повышение зарплаты профильным врачам.

В МОЗ рассказали о выплатах семейным врачам

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Источник: korrespondent.net