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16. 11. 2018

Польша просит Украину выдать задержанного за убийство грузина

Польша просит об экстрадиции гражданина Грузии, которого задержали в Киеве по подозрению в убийстве 28-летней полячки. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Польское радио.

Отмечено, что вице-министр юстиции Польши Лукаш Пебяк подписал письмо к генеральному прокурору Украины с официальным ходатайством лудзского окружного прокурора об экстрадиции гражданина Грузии.

Известно, что ходатайство должны были 16 ноября направить в Генеральную прокуратуру Украины.

"Мы надеемся, что украинская власть выдаст нам этого человека, потому что поступок является очень серьезным, доказательства, как кажется, убедительные, а инцидент является резонансным и им интересуется общественность", - сказал Пебяк.

При этом он добавил, что подозреваемый не является гражданином Украины, а, следовательно, "вопросы, связанные с возможным запретом выдачи собственных граждан следует отбросить".

Напомним, 1 ноября в Киеве задержали мужчину по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Также сообщалось, что в Польше задержан украинец с крупной партией янтаря.

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Источник: korrespondent.net

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