Украина полностью обеспечена вакцинами - Гройсман

Власти и медики должны вместе тщательнее работать над вопросом вакцинации населения. Об этом в пятницу, 16 ноября, премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Укринформ.

По словам премьер-министра, впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок.

"Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Гройсман.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата врача выросла до 14,6 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net