В ДТП под Мариуполем погибли два человека

Поздно вечером в четверг в поселке городского типа Никольское недалеко от Мариуполя произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 16 ноября.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой на перекрестке улицы Свободы и Подлесной. Установлено, что за рулем машины находился 31-летний местный житель.

"В результате ДТП 37-летний мужчина, который находился на пассажирском сиденье, погиб на месте, а водитель был доставлен в реанимацию Мариупольской больницы, где скончался от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции и сотрудники ГУНП в Донецкой области. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 ч.2 УК Украины).

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Напомним, 14 ноября в Украине произошло 1358 ДТП, в которых погибли 11 человек и 96 пострадали. Количество аварий выросло из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ранее стало известно, что в Ровенской области в ДТП погиб чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь. Также в этой аварии погиб отец спортсмена.

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Источник: korrespondent.net