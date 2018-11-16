В Херсоне маршрутчики самовольно подняли цену на проезд в два раза

В Херсоне перевозчики самовольно повысили цену на проезд в маршрутках с четырех до восьми гривен. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 16 ноября, заявил представитель частных перевозчиков, сообщает УНН.

"Мы (перевозчики - ред.) имеем законное право выйти на работу с выплатой налога на добавленную стоимость. Таким образом, почему (цена - ред.) восемь (гривен - ред.)? Потому что 20% от этой суммы пойдет в налоги на добавленную стоимость", - пояснил представитель маршрутчиков.

В свою очередь мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что частные перевозчики должны самостоятельно устанавливать тарифы.

"Мы (горсовет - ред.) получали письма от перевозчиков о том, что они переходят на перевозку в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость. В этом случае они должны самостоятельно устанавливать тарифы", - сообщил Николаенко.

Ранее водители херсонских маршруток 16 ноября не вышли на линии в знак протеста против решения суда, которым приостанавливается решение о поднятии платы за проезд до шести гривен.

Перед этим перевозчики предупредили, что в пятницу на маршруты не выйдут.

Напомним, в Черкассах все маршрутчики бастуют уже почти неделю, не пуская на улицы города свои автобусы.

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Источник: korrespondent.net