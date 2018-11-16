На Марсе впервые за шесть лет высадится миссия NASA

Марсоход InSight от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 26 ноября впервые за шесть лет совершит посадку на планете Марс. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает CNN.

"Впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA совершит посадку на красной планете в 15:00 (по Вашингтону - ред.)", - говорится в сообщении.

Предполагается, что миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части планеты Марс.

По словам генерального директора неправительственной организации Planetary Society Билла Ная, InSight будет проводить бурение земли красной планеты, и это позволит миру узнать больше о формировании как самой планеты Марс, так и планеты Земля.

Он также добавил, что благодаря этой миссии люди получат больше информации о происхождении своей планеты, и почему планеты Марс и Земля очень похожи между собой, но в то же время имеют различия.

Как ожидается, NASA будет транслировать посадку марсохода вживую. Известно, что сама миссия по InSight была запушена еще 5 мая 2018 года.

Напомним, в 2012 году на Марс приземлился марсоход Curiosity, где уже был марсоход Opportunity, появившийся на планете в 2004 году. Летом Opportunity попал в песчаную бурю. NASA до сих пор не смогло найти исчезнувший марсоход. Ранее марсоход Curiosity пережил аналогичную стихию и показал селфи на фоне бури.

Сообщалось также, что марсоход Curiosity, у которого недавно возникли проблемы с компьютером, возобновил исследовательскую работу.

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Источник: korrespondent.net