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16. 11. 2018

Туристов призывают воздержаться от походов в Карпаты

Туристам стоит пока воздержаться от походов в Карпаты в периоды ухудшения погодных условий. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook в пятницу, 16 ноября

Как отмечается, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 11-12 м/с. Температура воздуха составляет -10 градусов.

"В периоды ухудшения погодных условий, особенно в осенне-зимний период, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты", - говорится в сообщении.

В случае похода в горы спасатели напоминают о необходимости зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий.

Напомним, сегодня в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. 

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Источник: korrespondent.net

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