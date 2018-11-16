В Шепетовке почти во все дома дали тепло - мэр

В Шепетовке Хмельницкой области все дома, за исключением отдельных квартир, где идут наладочные работы, подключены к централизованному теплоснабжению. Об этом заявил мэр города Михаил Полодюк, информирует 112 Украина в пятницу, 16 ноября.

По его словам, на данный момент по двум домам идут локальные замены труб. Но, как сообщил Полодюк, к вечеру все технические моменты будут решены.

"8 школ из 10 переведено на модульные котельные. Запуск трех последних уже состоялся, температурный режим на сегодня соответствует санитарным нормам, дети с понедельника будут учиться", - заявил мэр.

Он также заявил, что договоренность между газопоставщиком Шепетовкагаз и властями была достигнута на уровне ОГА по соблюдению нейтралитета к решению вопроса по подписанию теплоснабжающей организацией Энергоинвест в получении номинации НАК Нафтогаз. По словам Подолюка, договоренность была примерно до 25 ноября.

Напомним, 12 ноября в Шепетовке приняли решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления.

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Источник: korrespondent.net