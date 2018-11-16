В ходе получения взятки был задержан руководитель инспекции государственной архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в Херсонской области. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook в пятницу, 16 ноября.

"Сегодня Генпрокуратура вместе с департаментом "К" Службы безопасности Украины на горячем задержала руководителя ГАСК Херсонской области, его сообщников – главного инспектора и руководителя частного предприятия, которые вымогали и получили $4,5 тыс. за согласование документации", – написал Луценко.

Cмотрите фотогалерею: В Херсонской области за взятку задержаны работники строительной инспекции

Он подчеркнул, что на совещании у вице-премьер-министра Геннадия Зубко дал обещание: "каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками государственной архитектурно-строительной инспекции будет жестко отрабатываться".

Ранее за вымогательство и получение взятки в Винницкой области задержали главу Казатинского районного совета и посредника, который должен был передать деньги. А до этого в Николаеве на взятке задержали чиновника горсовета. Подозреваемый, по данным прокуратуры, требовал от местного бизнесмена пять тысяч долларов за продление договора.

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Источник: korrespondent.net