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16. 11. 2018

НАПК внесло предписание министру юстиции

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание министру юстиции Украины Павлу Петренко из-за конфликта интересов, который связан с и. о. директора ГП Центр оценки и информации. Соответствующее решение члены НАПК приняли на заседании в пятницу, 16 ноября, сообщает УНН.

"Проект решения о внесении предписания Петренко Павлу Дмитриевичу по Леманинцу Вячеславу Николаевичу. Решение принято", - огласил председатель НАПК Александр Мангул.

Как говорится в проекте решения, предписание внесено за нарушения требований законодательства о этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов из-за и. о. директора государственного предприятия Центр оценки информации Вячеслава Леманинца.

Напомним, в сентябре 2017 года НАПК уже выносило предписание Петренко.

Ранее НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

Также сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело по факту возможного декларирования министром юстиции Павлом Петренко недостоверной информации.

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Источник: korrespondent.net

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