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16. 11. 2018

Нападение на главу ВККС: стали известны подробности

Полиция проводит оперативно-следственные действия из-за нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Об этом в пятницу, 16 ноября,сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате нападения Козьяков телесных повреждений не получил.

В пресс-службе ВККС сообщили, что инцидент произошел после презентации Козьяковым предварительных результатов экзамена в Верховный суд, Высший антикоррупционный суд и обязательного квалификационного оценивания судей.

"Мы связываем этот инцидент с активной работой коллектива ВККСУ и личной принципиальной позицией председателя ВККС относительно конкурсных отборов и обязательного оценивания судей всех судов страны. Теперь эту версию проверяет Национальная полиция, ведутся следственные действия", - отмечают в Комиссии.

Кроме того, в квалификационной комиссии заявляют, что этот инцидент не повлияет на позицию ВККС по проведению конкурса в Высший антикоррупционный суд и Верховный суд в кратчайшие сроки.

Также отмечается, что состояние председателя ВККС характеризуется как удовлетворительное, а Комиссия продолжает осуществлять полномочия в обычном режиме.

Как сообщалось, в начале октября в КГГА облили зеленкой депутата. Сергея Гусовского в здании КГГА окружили около 50 человек спортивной внешности и облили его зеленкой.

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Источник: korrespondent.net

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