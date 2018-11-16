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16. 11. 2018

На США обрушился снежный шторм, есть жертвы

В результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек, еще сотни тысяч людей остались без света. Как сообщает CNN, в четверг, 15 ноября, шторм с дождем, снегом и льдом, сначала ударил по Среднему Западу страны.

В регионе из-за ненастья были закрыты школы и отменены сотни авиарейсов. Больше 389 тысяч потребителей в штатах Индиана, Кентукки, Огайо, Вирджиния, Западная Вирджиния и Пенсильвания остались в пятницу без света.

Cмотрите фотогалерею: На США обрушился снежный шторм, есть жертвы

В полиции Нью-Джерси заявили об авариях при участии 555 транспортных средств и помощи более тысячи автомобилистам.

George Washington Bridge pic.twitter.com/H1wVBaRxDc

— NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) 15 ноября 2018 г.

По данным американской Национальной погодной службы, в штате Пенсильвания ожидается до 30 сантиметров снега.

В Украине за сутки произошло более 1000 ДТП

 Напомним, сегодня в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. 

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Источник: korrespondent.net

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