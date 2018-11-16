В аппарате Минобороны работают 82% гражданских

В аппарате Министерства обороны Украины работает 82% гражданских сотрудников, а остальные 18% являются военными. Об этом заявил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества оборонного ведомства Олег Мелихов, пишет Интерфакс в пятницу, 16 ноября.

По его словам, пропорции по количеству военных и гражданских сотрудников в структуре аппарата Министерства обороны изменены.

"Сейчас этот показатель вышел на 82/18. 82% - гражданские сотрудники, 18% - военнослужащие", - сказал Мелихов.

Он отметил, что в дальнейшем эта пропорция будет увеличиваться.

По словам чиновника, сейчас происходит процесс смены военных руководителей ряда структурных подразделений на гражданских по результатам конкурсов.

Кроме того, согласно закону, происходит уточнение положений министерства. Среди прочего, осуществляется перераспределение функций и задач между министерством и Генштабом.

Ранее министр обороны Степан Полторак распорядился сократить количество военных должностей в ведомстве до 18%.

Также стало известно, сколько женщин служит в ВСУ.

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Источник: korrespondent.net