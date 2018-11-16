Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 21:07
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
16. 11. 2018

Совет ЕС обсудит ситуацию по Украине и Азовскому морю - СМИ

Совет Евросоюза по иностранным делам проведет 19 ноября в Брюсселе оценку ситуации вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает в пятницу, 16 ноября, Интерфакс-Украина.

"Вчера в ходе визита заместителя министра иностранных дел России (Григория Карасина - ред.) мы указали ему на нашу обеспокоенность по Украине и Азовскому морю", - сообщил собеседник журналистам на условиях анонимности в Брюсселе.

Он перечислил вопросы, которые беспокоят Евросоюз: проведение выборов в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", которые ЕС не признает; строительство керченского моста без согласия Украины и его последствия для украинского и европейского морского транспорта; положение в целом с аннексией Крыма.

При этом функционер ЕС сослался на сделанные ранее соответствующие заявления высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини и резолюцию Европейского парламента.

На вопрос, предусматривается ли обсуждение новых санкций ЕС в отношении России в связи с событиями на востоке Украины, собеседник ответил, что он не в курсе, состоится ли такое обсуждение, "но ситуация нас беспокоит".

Вместе с тем источник указал на то, что повесткой дня Совета ЕС санкции не предусмотрены.

В ответе на дополнительный вопрос о ситуации с движением судов после строительства керченского моста, собеседник СМИ отметил, что, по данным ЕС, новый режим проверок вызывает задержки, которые приводят к экономическим потерям. По его словам, обеспокоенность вызывают неоправданно затяжные осмотры судов российской стороной.

Накануне стало известно, что Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты Крыма.

Вскоре спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов в Азовском море соответствует международному законодательству.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.