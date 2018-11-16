Берлускони предстанет перед судом по делу о проституции

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ждет новое судебное рассмотрение по обвинению, что он подкупил бизнесмена, чтобы тот дал ложные показания по делу о проститутках 10 лет назад. Как сообщает Reuters, прокуроры заявили, что Берлускони дал Джанпаоло Тарантини 500 тысяч евро наличными, нашел работу и предоставил адвокатов, чтобы тот сказал, что тогдашний премьер не знал, что женщинам платят за посещение вечеринок на вилле.

Рассмотрение дела должно начаться 4 февраля в южном городе Бари.

В 2013 году Берлускони приговорили к четырем годам тюремного заключения по делу, связанному с его телекомпанией Mediaset. Позже приговор заменили годом общественных работ и запретом занимать публичные должности и лишили его места в парламенте.

Берлускони, который уже может участвовать в выборах, всегда отрицал правонарушения и неоднократно обвинял прокуроров в политической "охоте на ведьм".

Недавно надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Берлускони. В марте на парламентских выборах в Италии одним из победителей стала партия Берлускони Вперед, Италия. Но правительство до сих пор не удалось сформировать. Не исключено, что в стране в ближайшие месяцы снова пройдут досрочные выборы. В этом случае Берлускони сможет принять в них полноценно участвовать.

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Источник: korrespondent.net