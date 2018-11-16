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16. 11. 2018

На Волыни у воинской части задержали лиц с беспилотниками

В Волынской области задержаны трое неизвестных лиц, которые руководили двумя беспилотниками у территории одной из воинских частей. Об этом со ссылкой на данные Министерства обороны сообщает в пятницу, 16 ноября, УНН.

"Сегодня, 16 ноября, около 12:00 вблизи воинских частей Вооруженных Сил Украины на Волыни военнослужащими суточного наряда были замечены беспилотные летательные аппараты. В обоих случаях мобильные группы воинских частей направились в вероятный район запуска БПЛА. В ходе поисковых действий задержаны три человека, которые осуществляли управление квадрокоптерами", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на место происшествия вызваны представители Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

"В ходе выяснения обстоятельств установлено, что задержанные являются сотрудниками правоохранительных органов, а полеты БПЛА происходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности", - отметили в ведомстве.

Ранее военные обнаружили использование беспилотного летательного аппарата у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также сообщалось, что 5 ноября военные обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов. Было задействовано подразделение радиоэлектронной борьбы, которое подавлено радиоканалы управления дроном.

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Источник: korrespondent.net

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