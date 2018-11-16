Суд обязал Белый дом возобновить аккредитацию журналиста CNN

Федеральный судья США в пятницу, 16 ноября, издал распоряжение для Белого дома возобновить аккредитацию для главного корреспондента CNN Джима Акосты, которую он потерял из-за попытки добиться ответа со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Федеральный судья Тимоти Келли стал на сторону CNN в пятницу, распорядившись для Белого дома восстановить пресс-аккредитацию для главного корреспондента канала в Белом доме Джима Акосты", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что указанное решение стало первой победой CNN в иске телеканала против президента Трампа и нескольких высокопоставленных представителей его администрации.

В частности, в иске отмечается, что администрация Трампа нарушила первую и пятую поправки к Конституции США, когда лишила журналиста права доступа к Белому дому для того, чтобы задавать вопросы чиновникам.

В свою очередь глава администрации Белого дома Джон Келли пока пообещал предоставить временную аккредитацию Акосте в пятницу, которая гарантирует доступ для журналиста, по крайней мере, в течение короткого промежутка времени. В то же время CNN требует обновления "постоянного пропуска", что будет означать признание судом факта, что отзыв Белым домом аккредитации Акосты произошел с нарушением Конституции.

"Такой правовой вывод мог бы защитить других журналистов от действий со стороны администрации", - считают в телекомпании.

Ранее телеканал CNN подал иск в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких членов администрации из-за лишения пресс-аккредитации главного корреспондента телеканала в Белом доме Джима Акосты.

Напомним, в ходе расширенной пресс-конференции на прошлой неделе в Белом доме корреспондент CNN Джим Акоста пытался задать вопрос президенту Трампу о караване мигрантов, "русском" расследованию и по другим темам. В ответ Трамп велел ему "положить микрофон", назвав CNN врагами народа, а журналиста - грубияном. Акоста отказался отдать микрофон персоналу и продолжал задавать вопросы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала сообщение об отмене аккредитации корреспондента CNN.

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Источник: korrespondent.net