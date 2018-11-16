Лента RSS
Подписаться на ленту
16 ноября 2018, пятница, 22:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
16. 11. 2018

Во все котельные Смелы начали подавать газ - НАК

Предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела, где с 12 ноября не было отопления ни в зданиях соцсферы, ни в жилых домах. Об этом сообщила компаний Нафтогаз Украины в Twitter вечером в пятницу, 15 ноября.

"Сейчас идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия, которое должно уже начать предоставлять услуги населению", - сказано в сообщении.

Также в Нафтогазе заявили, что во многих домах, больницах, детских садах и школах по состоянию на утро пятницы было уже тепло.

Напомним, из-за полного отсутствия теплоснабжения жители Смелы устроили пикет под зданием Кабинета министров.

Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.