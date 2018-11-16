Меркель признала ошибки в миграционной политике

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает жителей города Хемниц, которые не чувствуют себя в безопасности, взволнованы и возмущены после того, как в конце августа здесь, предположительно беженцами, был убит гражданин ФРГ. На встрече в Хемнице со 120 читателями местной газеты Freie Presse в пятницу, 16 ноября, она признала, что "было совершено ужасное убийство, которое взбудоражило людей".

Однако, по ее словам, это не оправдывает преступления во время демонстраций протеста, организованных правыми радикалами и популистами. Глава правительства приветствовала тот факт, что многие жители города осудили беспорядки и нападения на иностранцев в ходе таких демонстраций.

Меркель признала также, что федеральное правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса, которые, однако, заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь. По ее мнению, правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира "безопасными", что позволило бы сократить приток беженцев. Меркель также выразила сожаление, что в бундестаге нет подвижек в решении этого вопроса.

В беседе с жителями города Меркель отвергла критику бургомистра Хемница Барбары Людвиг, которая считает, что канцлер слишком поздно посетила город. По словам главы правительства, она не хотела приезжать в Хемниц, когда там царила накаленная атмосфера, учитывая, что у людей очень противоречивое отношение к ее персоне.

Напомним, соискатели статуса беженца в ФРГ будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net