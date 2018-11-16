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16. 11. 2018

У пенсионера в Черниговской области нашли арсенал оружия

У жителя Сосницкого района Черниговской области силовики нашли арсенал автоматического оружия и более 200 патронов различных калибров. Как сообщили в областной полиции, мужчина планировал спрятать на чердаке до "лучших времен" маленький домашний арсенал.

Он объяснил свои действия тем, что в тихой деревне на краю области никто не заинтересуется обычным пенсионером, который ничем не занимается.

Полиция провела обыск в доме мужчины и нашла на чердаке аккуратно сложенный боевой автомат Калашникова АКС-74У и пятизарядную автоматическую винтовку. Кроме того, полицейские обнаружили еще более 200 обычных и специальных патронов к автомату и автоматической винтовке, и еще пять магазинов к автомату и пулемету.

Cмотрите фотогалерею: У пенсионера в Черниговской области нашли арсенал оружия

Изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить происхождение оружия.

Ранее сообщалось, что в незаконном обороте на территории Украины находится более трех миллионов единиц нарезного оружия.

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Источник: korrespondent.net

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