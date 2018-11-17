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17. 11. 2018

Гондурас объявил кофейный "крестовый поход"


Гондурас намерен создать блок производителей кофе, чтобы добиться "справедливых" мировых цен на продукт. Об этом заявил президент страны Хуан Орландо Эрнандес в ходе заседания Ибероамериканского саммита, передают зарубежные СМИ.
 
По его словам, в настоящее время на кофейном рынке сложилась негативная ситуация, из-за чего под серьезный удар попали производители кофе и многие работники отрасли.
 
"Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе", – заявил Эрнандес.
 
Гондурас входит в десятку мировых лидеров по объемам кофейного производства. Снижение цены на данный продукт в последние годы сильно ударило по мировым производителям кофе.

Ученые рассказали, какой кофе полезнее: горячий или холодный
 
Напомним, ранее ученые заявили, что кофе может исчезнуть к 2050 году.

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Источник: korrespondent.net

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