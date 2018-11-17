Гондурас объявил кофейный "крестовый поход"



Гондурас намерен создать блок производителей кофе, чтобы добиться "справедливых" мировых цен на продукт. Об этом заявил президент страны Хуан Орландо Эрнандес в ходе заседания Ибероамериканского саммита, передают зарубежные СМИ.



По его словам, в настоящее время на кофейном рынке сложилась негативная ситуация, из-за чего под серьезный удар попали производители кофе и многие работники отрасли.



"Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе", – заявил Эрнандес.



Гондурас входит в десятку мировых лидеров по объемам кофейного производства. Снижение цены на данный продукт в последние годы сильно ударило по мировым производителям кофе.



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Напомним, ранее ученые заявили, что кофе может исчезнуть к 2050 году.

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Источник: korrespondent.net