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17. 11. 2018

Трампа допросили по "российскому делу"


Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Reuters.
 
По словам Трампа, он "с легкостью лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов". Бумаги Мюллеру пока не отправлены из-за плотного рабочего графика, отметил лидер США.
 
Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности ко взломам. В июле США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам-хакерам.

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Источник: korrespondent.net

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