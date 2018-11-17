Трампа допросили по "российскому делу"



Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Reuters.



По словам Трампа, он "с легкостью лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов". Бумаги Мюллеру пока не отправлены из-за плотного рабочего графика, отметил лидер США.



Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности ко взломам. В июле США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам-хакерам.

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Источник: korrespondent.net