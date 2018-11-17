Лента RSS
Подписаться на ленту
17 ноября 2018, суббота, 03:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
17. 11. 2018

Президент Исландии извинился за запрет пиццы с ананасами


Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что "зашел слишком далеко" в своей нелюбви к пицце с ананасами и принес официальные извинения, сообщает телеканал CBC.
 
В 2017 году исландский лидер во время встречи с учащимися одной из школ города Акюрейри заявил, что терпеть не может гавайскую пиццу и запретил бы ее во всем мире.
 
Кроме того, он отметил, что если бы у него была власть принимать законы самостоятельно, в Исландии такого блюда точно не было бы. Это вызвало большой общественный резонанс.
 
Теперь же Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.
 
"Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Как вы знаете, Исландия – это нация моряков, поэтому рекомендую морепродукты в пицце", – сказал он.
 
Напомним, ранее диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак. Также стало известно, что в сухпаек американских военных включат пиццу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.