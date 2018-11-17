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17. 11. 2018

Назван заказчик убийства саудовского журналиста


Спецслужбы США определили, кто отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства в Стамбуле. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой источник, знакомый с расследованием дела в ЦРУ США.
 
По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман является непосредственным заказчиком убийства. Сотрудники ЦРУ, изучив различные источники, пришли к выводу, что убийство журналиста не могло произойти без его ведома и участия. В частности, они проанализировали звонок Хашкуджи, сделанный послом королевства в США братом наследного принца Халидом бин Салманом.
 
Ранее к такому же выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. Они убеждены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство.
 
Напомним, Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Турецкие власти, в распоряжении которых имеется аудиозапись происходившего в стенах консульства, настаивают на том, что убийство было преднамеренным - Хашкуджи пытали, а затем обезглавили, расчленили и растворили в кислоте.

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Источник: korrespondent.net

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