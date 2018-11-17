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17. 11. 2018

СМИ: Трамп усомнился в преданности вице-президента Пенса


Американский лидер Дональд Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса. Этот вопрос глава США неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками, пишет The New York Times.
 
Отмечается, что последние недели Трамп регулярно спрашивает людей из своего окружения о преданности Пенса, что, как правило, "свидетельствует, что кто-то вызывает у него раздражение".
 
По данным издания, большинство опрошенных Трампом сотрудников "заверили его в том, что Пенс является преданным бойцом», однако, возможно, исчерпал свою полезность".
 
Напомним, ранее сотрудницу Белого дома уволили по требованию Меланьи Трамп. Кроме того, стало известно, что Трамп хочет уволить главу Пентагона.

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Источник: korrespondent.net

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