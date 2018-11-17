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17. 11. 2018

В ДР Конго обстреляли базу миротворцев ООН


Базу миротворцев ООН в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) обстреляли из минометов, сообщает Reuters.

В районе базы был введен комендантский час, армия взяла ситуацию под свой контроль. Данных о жертвах или пострадавших, а также кто мог совершить обстрел, пока нет.

Миротворцы ООН с 13 ноября проводят на востоке ДРК совместную операцию с местными вооруженными силами против боевиков группировки "Альянс демократических сил". Они активно действуют в регионе с 1996 года, а в их состав входят угандийские исламистские фундаменталисты.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго в ходе спецоперации погибли восемь миротворцев ООН. В марте в Конго отправились украинские военные.

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Источник: korrespondent.net

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