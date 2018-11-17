Итоги 16.11: Скандал с Венгрией и Крым без света



МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины в 2020 году с 3,5% до 3% (год к году). Об этом говорится в отчете МВФ Regional Economic Outlook по экономикам европейских стран.

В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

Новым министром Великобритании по вопросам выхода страны из Европейского Союза (Brexit) стал Стивен Баркли. Он сменил на этом посту Доминика Рабе, который ушел в отставку 15 ноября из-за разногласий во взглядах по проекту соглашения о Brexit.

Ранее Баркли занимал должность младшего министра в министерстве здравоохранения Великобритании.

Между Украиной и Венгрией разгорелся новый скандал

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью. Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

Экс-главе ГФС Продану заочно объявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

15 ноября Продан не явился на вызов для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по статье о незаконном обогащении и статье об отмывании средств.

Часть Крыма осталась без света

Часть аннексированного Крыма оказалась обесточенной из-за срабатывания систем защиты линий электропередач. Аварийное отключение света произошло в трех районах – Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском.

В Смеле начали подачу газа на все котельные города

Предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела, где с 12 ноября не было отопления ни в зданиях социальной сферы, ни в жилых домах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net