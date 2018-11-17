Украина не имеет большего друга, чем США - Помпео

Вашингтон полностью поддерживает Украину в ее борьбе за сохранение своего национального суверенитета. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, прошедшей в Вашингтоне в пятницу, 16 ноября, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что для украинцев в этом вопросе нет лучшего друга, чем США.

"Дух смелости и решительности заставляет украинцев продолжать вести борьбу за сохранение своего национального суверенитета и территориальной целостности на фоне российской агрессии. Украина в этом вопросе не имеет друга большего, чем США", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не смирятся с попыткой России аннексировать Крым.

"Мы и в дальнейшем будем внедрять последствия для России, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - заявил Помпео, подчеркнув, что лишь на прошлой неделе США ввели новую волну санкций против РФ и сторонников её агрессии в Украине.

Как отметил госсекретарь США, украинцы осознали, что свободная и хорошо управляемая нация – это победа, которая трудно достается, но она стоит этого.

"Соединенные Штаты поддерживают эти усилия и отмечают ваши достижения", - заявил глава американской дипломатии.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что американское правительство продолжит работать вместе с Украиной над тем, чтобы остановить проект Северный поток-2, который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и создает риски для суверенитета европейских государств, которые зависят от российского газа.

Напомним, Павел Климкин полетел на встречу к Майку Помпео, лавной целью которой является проведение инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Ранее Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд, во время которых обсудил ситуацию в Украине.

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Источник: korrespondent.net