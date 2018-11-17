Лента RSS
Подписаться на ленту
17 ноября 2018, суббота, 12:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
17. 11. 2018

США и Украина: Донбассу необходимы миротворцы ООН

Для выполнения минских соглашений на Донбассе необходимо присутствие международных сил под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, опубликованном по итогам встречи, которая прошла вечером в пятницу, 16 ноября, в Вашингтоне.  

"Обе стороны решили, что международные силы безопасности под эгидой ООН... в том числе на российско-украинской границе, создадут необходимые условия безопасности для полной реализации минских соглашений", - говорится в документе.

По итогам переговоров Украина и США договорились о создании трех новых двусторонних рабочих групп: по безопасности и противодействию российской агрессии, верховенству права и гуманитарным вопросам и экономике и энергетике.

Также глава МИД Украины Павел Климкин обсуждал в Вашингтоне дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО. 

В свою очередь Государственный секретарем США Майк Помпео заявил, что Украина не имеет большего друга, чем США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Пишу смс сыну: "Сынок, срочно нужно твое селфи". Очень удивился, но прислал. Тут же отправила ответ: "Шапка где?"

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.