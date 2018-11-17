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17. 11. 2018

САП хочет снять неприкосновенность с Ляшко - СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура передаст в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"От своего мы не отступим, и оно обязательно будет передано в ГПУ", - сказал он.

По словам собеседника издания, все, что будет зависеть от САП, будет сделано. Вместе с тем  он выразил сомнение относительно того, внесет ли генпрокурор Юрий Луценко представление в Верховную Раду.

Источник заверил, что САП принципиальна в этот вопросе и будет идти до конца.

Речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Напомним, в августе Олег Ляшко повторно продал недвижимости на 16 миллионов. Как и в прошлый раз, недвижимость купил экс-регионал Александр Рыженков.

Кроме того, Ляшко задекларировал три выигрыша в Украинской национальной лотерее – на 283 560 грн, 153 485 грн и 134 000 грн.

Ранее мать Олега Ляшко, будучи на пенсии, купила четыре роскошные квартиры и 13 земельных участков под Киевом. 

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Источник: korrespondent.net

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