ЕС на пороге введения санкций против Венгрии - Арьев

Европейский Союз может применить санкции против Венгрии за принятие законов против развития гражданского общества. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев вечером в пятницу, 16 ноября, в эфире телеканала Прямой.

"У Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняли венгерские власти, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, организаций и не только. ... Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", - сказал нардеп.

Арьев добавил, что Украина в этой ситуации должна "максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО", чтобы с Венгрией "разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются".

Напомним, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью. Венгерскому дипломату было заявлено о необходимости прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

В частности, Орбан повторил тезис Путина, заявив, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии не представляются возможными.

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Источник: korrespondent.net