В Кабмине рассказали, когда в Смеле будет тепло

Уже до конца сегодняшнего дня должно быть полностью восстановлено отопление в домах жителей Смелы Черкасской области. Об этом в субботу, 17 ноября, заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в Twitter.

По его словам, за ночь в городе запустили все котельные, в то время как запуск в обычном режиме занял бы около пяти дней. По его словам, была запущена даже тяжелая котельня №25.

"Сегодня в домах должен быть обычный температурный режим", - добавил Зубко.

Напомним, накануне Нафтогаз сообщил, что во все котельные Смелы начали подавать газ. Однако, отметили, что далее идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия, которое должно уже начать предоставлять услуги населению.

Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.

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Источник: korrespondent.net