В Шостке у депутата сгорел автомобиль

В ночь на субботу, 17 ноября, в городе Шостка Сумской области сгорело авто депутата горсовета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

По его мнению, это был умышленный поджог. Депутат также в этой связи заявил о наступлении на СДП.

"Мне сожгли авто. Кто-то порадуется, кто-то поймет. Но наверное это "мужественный" поступок деятелей, которые решили меня остановить", - заявил он.

В полиции области заявили, что инцидент произошел около полуночи.

"Во дворе многоэтажке загорелся автомобиль Киа, которой принадлежит 43-летнему местному жителю, депутату Шосткинского горсовета седьмого созыва. Сообщение о возгорании поступило от пожарных. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки, где живет мужчина. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет", - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном уничтожение или повреждение имущества.

Ранее лидер "евробляхеров" сжег свой автомобиль Land Rover, после того как Верховная Рада приняла законы о доступной растаможке без поправок, внесения которых требовали "евробляхеры".

Перед этим в Киеве во дворе дома сгорели четыре микроавтобуса. Еще шесть автомобилей и два автобуса получили повреждения.

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Источник: korrespondent.net