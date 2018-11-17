Стали известны подробности ограбления инкассаторов

Инкассаторскую машину ПриватБанка ограбили во время плановой инкассации местного банковского отделения, расположенного вблизи железнодорожной станции Ирпеня, сообщили в субботу, 17 ноября, в пресс-службе банка.
Сбив водителя-инкассатора угнанным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и скрыться.
Отмечается, что водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.
По данным банка, из инкассаторского авто похищено 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что "значительно снижает шансы грабителей избежать ответственности".
В банке также пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о личности преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов.
Ранее сообщалось, что полиция ввела в Киевской области план Перехват из-за ограбления авто инкассаторов в Ирпене.
Напомним, в конце сентября в Одессе напали на инкассаторов. При этом двоих из них ранили. За неделю до этого в Одессе грабители с травматическим оружием также совершили нападение на автомобиль инкассаторов.
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Источник: korrespondent.net
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