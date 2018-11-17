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17. 11. 2018

Во Франции протестуют против высоких цен на бензин

По всей Франции в субботу, 17 ноября, проходят протесты водителей против повышения цен на топливо. Об этом сообщает BFMTV.

По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, по всей стране уже прошло более 1000 акций, в которых принимают участие более 50 тысяч человек.

Протестующие заблокировали некоторые дороги, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа.

Как сообщает Reuters, одну из протестующих случайно сбил автомобиль, пострадавшая скончалась.

По данным французского МВД, легкие ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе. Известно минимум об одном травмированном правоохранителе.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции протестуют против высоких цен на бензин

Напомним, в октябре в Украине протестовали против повышения цен на топливо.

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Источник: korrespondent.net

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