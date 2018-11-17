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17. 11. 2018

В аэропорту Таиланда застряли около 300 украинцев

В аэропорту острова Пхукет застряли около 300 украинцев, которые не могут вылететь домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок рейса, информирует УНН в субботу, 17 ноября.

"Друзья, застряла в аэропорту Пхукета (Таиланд). Уже более 6 часов не можем вылететь в Киев, информации никакой. Около 300 украинских граждан", - сообщила пассажирка.

По ее словам, речь идет о рейсе авиакомпании Azur Air QU4496.

"Рейс задерживается по неизвестным нам причинам. Время прилета изменено на 20:30. Пассажиры обращались в украинское посольство, к авиакомпании, но ответа пока не получили", - сообщила пассажирка.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Таиланда застряли около 300 украинцев

Ранее в Египте застряли около 200 украинских туристов.

Также сообщалось, что в сентябре из египетского курорта Хургада не могли вылететь в Киев около 150 туристов.

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Источник: korrespondent.net

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